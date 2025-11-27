Sora — Nuovo incarico di prestigio per la Dottoressa Danila Altobelli

È stato ufficializzato il conferimento dell’incarico di Vice Direttore Generale presso il Ministero della Difesa alla Dottoressa Danila Altobelli, figura di comprovata esperienza che ha già ricoperto il ruolo di dirigente all’interno dello stesso Dicastero. La nomina diventerà effettiva dal 1° dicembre, segnando un ulteriore passo avanti nella brillante carriera della professionista sorana.

La comunicazione è stata diffusa dal Comune di Sora, che ha voluto sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto dalla Dottoressa Altobelli. A nome dell’intera Amministrazione, il Sindaco Luca Di Stefano e il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini hanno espresso «le più sentite congratulazioni per il brillante traguardo professionale raggiunto», evidenziando come il successo personale della dirigente rappresenti anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità.

Alla voce istituzionale si aggiunge anche quella dei media locali: LiriTV, emittente del territorio impegnata nella valorizzazione delle eccellenze sorane, rivolge alla Dottoressa Altobelli le proprie congratulazioni per il prestigioso incarico, riconoscendo in lei un esempio di professionalità e dedizione che onora l’intera città.

La nomina a Vice Direttore Generale conferma la lunga e qualificata esperienza della Dottoressa Altobelli nel settore della pubblica amministrazione e delle strutture ministeriali, premiando il suo impegno e la sua competenza. Un riconoscimento che, come sottolineato dall’Amministrazione comunale, testimonia il valore delle professionalità che il territorio di Sora esprime e porta a livelli nazionali.

Il Comune di Sora e LiriTV rinnovano l’augurio alla Dottoressa Altobelli per una nuova fase professionale ricca di soddisfazioni e successi.

