Sora, nuovo impianto di climatizzazione per l’ufficio postale di via Cesare Balbo

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sora 1, in Via Cesare Balbo, 36, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Tra le opere è prevista l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia a servizio dell’ufficio postale di via Cesare Balbo, infatti, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. L’intervento è in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali.

Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi postali e finanziari e la consegna della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario ha predisposto, per l’intera durata dei lavori, il potenziamento della sede di Sora centro, in via Cantelmi, con uno sportello dedicato alla clientela di via Cesare Balbo, che sarà disponibile con i consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, il sabato fino alle ore 12:35. Si ricorda che l’ufficio di via Cantelmi osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05.

A disposizione dei cittadini anche lo sportello ATM Postamat, attivo sette giorni su sette, per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

La sede di via Cesare Balbo, salvo imprevisti, riaprirà giovedì 21 novembre con i consueti orari di apertura la pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, il sabato fino alle ore 12:35.

