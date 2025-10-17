Sora – Nuovo Direttore del Museo della Media Valle del Liri

Con Determinazione n. 662 del 16/10/2025 è stata nominata la nuova Direttrice del Museo della Media Valle del Liri, dottoressa Rachele Frasca, professionista di grande competenza, con un curriculum di rilievo e una profonda conoscenza del territorio, maturata attraverso anni di impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.

In qualità di Consigliera delegata ai Servizi Culturali, tra cui il Museo, era mio compito e dovere dare indirizzo politico agli uffici affinché procedessero alla nomina di una figura direttiva, assente a Sora ormai dal 2016. Si tratta di un passaggio fondamentale per restituire al nostro museo una piena operatività e una visione progettuale stabile e qualificata.

Ringrazio il Sindaco Luca Di Stefano, che sta credendo fortemente nel rilancio culturale della città, sostenendo con convinzione il lavoro di valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico, punto di partenza e fondamento della nostra memoria, identità e rinascita turistica e culturale.

Desidero ringraziare l’Ufficio Cultura, nelle persone della Dirigente Valeria Nichilò, della Funzionaria responsabile Stefania Tersigni e di tutto il loro staff, per il costante e qualificato lavoro che stanno portando avanti nella redazione e nell’attuazione degli atti amministrativi: dal nuovo Regolamento di Gestione approvato in Consiglio Comunale, alla Carta della Qualità dei Servizi approvata in Giunta, fino alla procedura di nomina della direzione museale, ai successivi atti e adempimenti. Entro il 31 ottobre sarà, infatti, completata anche la procedura di accreditamento del Museo nell’Organizzazione Museale Regionale (OMR), requisito fondamentale per poter accedere ai contributi regionali destinati ai musei riconosciuti.

Un sentito ringraziamento va anche all’Ufficio Patrimonio e Manutenzioni e all’Ufficio Bilancio, per la preziosa collaborazione e l’attenzione dimostrata verso la struttura, che nei prossimi giorni sarà finalmente dotata di un nuovo impianto di riscaldamento — intervento necessario per garantire adeguati standard di sicurezza, conservazione e comfort per operatori e visitatori.

Alla dottoressa Frasca vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio di poter collaborare presto in un percorso condiviso di crescita, conoscenza e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio.

COMUNICATO STAMPA

