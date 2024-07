Sora – Nuovi rinforzi per il Comando Compagnia Carabinieri. Nominato anche il nuovo Comandante della Stazione di San Donato Val di Comino

Si chiama Vittorio Pelle, 31 anni, originario di Esperia (FR), ed ha il grado di Maresciallo Ordinario. E’ il nuovo Comandante della Stazione di San Donato Val di Comino, giunto nei giorni scorsi e presentato al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, nella giornata di venerdì.Il Maresciallo Ordinario Pelle, che vanta già una significativa esperienza nell’Arma, prima di arruolarsi ha conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico Michelangelo di Pontecorvo. Arruolatosi nell’ottobre del 2016 ha frequentato il 6° corso triennale Marescialli dei Carabinieri presso la Scuola Marescialli di Firenze intitolato al Maresciallo M.O.V.M. Francesco Pepicelli, vittima dell’eccidio delle Fosse Ardeatine nel marzo del 1944. Il Maresciallo Pelle, terminati gli studi, ha conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza presso l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma con una tesi di Laurea in Diritto Commerciale, sui diritti e la tutela de “Il Marchio”.Nel luglio del 2019 veniva destinato al Comando Stazione di Napoli San Giovanni a Teduccio (NA), nell’ambito territoriale della Compagnia Carabinieri di Napoli Poggioreale, dove ha svolto numerosi incarichi fino a quello di Vice Comandante della Stazione. Giunge, con entusiasmo, nella Stazione della Val di Comino dove verrà affiancato da una squadra rodata e funzionale di colleghi.Grandi le aspettative sul Maresciallo Pelle a cui il Colonnello Gabriele Mattioli, nel primo incontro ha chiesto soprattutto di vivere il territorio, di essere presente e di far sentire la sua presenza tra la gente; gente semplice ma attenta, quella dei Comuni di San Donato Val di Comino, Gallinaro e Settefrati, su cui ha competenza la Stazione di San Donato. Il Colonnello ha sottolineato come l’incarico di Comandante di Stazione sia, per un sottufficiale dell’Arma, probabilmente quello più qualificante, sicuramente quello carico delle maggiori responsabilità. Richiede dedizione e passione che però vengono costantemente ripagate dall’affetto della gente, soprattutto in territori come questi.L’arrivo del Maresciallo Pelle, completa una serie di rinforzi che l’Arma dei Carabinieri ha assicurato all’organico della Compagnia Carabinieri di Sora, con l’arrivo, in pochissimo tempo del Brig. Ca. Tatangelo Renato alla Stazione di Vicalvi, degli App. S. QS Pagliaroli Antonio all’Aliquota Radiomobile e Scala Ettore ancora alla Stazione di San Donato Val di Comino, del Car. Latina Pasqualina alla Stazione di Strangolagalli, dei Carabinieri Ranalli Angelo, Melis Manuela, Fontana Enea e La Torre Giuseppe Giuseppe alla Stazione di Sora e dei Carabinieri Igliozzi Paolo e Vetrella Luigi alla Stazione Carabinieri di Isola del Liri.Sono ben 11 i militari di rinforzo destinati in quest’ultimo periodo, sottolinea il Capitano Domenico Cavallo, a dimostrazione dell’importanza che per il Comando Provinciale di Frosinone ha questo territorio.

