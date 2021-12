Sora – Nuovi bandi servizio civile: previsti incontro informativo online

Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale sono stati individuati i programmi di intervento di Servizio civile universale finanziati con le risorse del Fondo nazionale, con gli stanziamenti previsti dal PNRR e con quelli del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, che attua la Garanzia Giovani in Italia, definiti dal Documento di programmazione finanziaria per il 2021.

Il Ministero delle Politiche giovanili ha ritenuto meritevoli di finanziamento i progetti presentati dal Comune di Sora per un totale di 40 volontari.

“Invito calorosamente gli aspiranti volontari che desiderano presentare correttamente la domanda di partecipazione al bando, a seguire l’incontro online tramite piattaforma ZOOM il giorno 17 dicembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Nel corso della riunione saranno illustrati il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2021 e le diverse opportunità presenti sul territorio” annuncia il Sindaco Luca Di Stefano.

Questo il programma dell’incontro:

Accoglienza dei partecipanti sulla piattaforma e saluti iniziali;

Assistenza alla compilazione della domanda online sulla piattaforma dedicata;

Descrizione e racconto dei progetti di Servizio Civile Universale attivati;

Question-time finale con domande degli aspiranti volontari partecipanti.

Gli aspiranti volontari possono prenotare la partecipazione all’incontro online contattando la Nomina srl al numero 080 2146189 (lun – ven 8.30 -13.30 / 14.30 – 19.30).

Coloro che avranno registrato la partecipazione saranno poi ricontattati per l’invio del link di accesso alla riunione.

