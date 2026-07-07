Sora, nuova maxi operazione di Polizia: elicottero in volo e scatta “Ultima Corsa”

Nuova, imponente operazione delle forze dell’ordine questa mattina a Sora. Dopo il blitz eseguito nella giornata di ieri, che ha portato all’esecuzione di dodici misure cautelari, è scattata una seconda operazione di Polizia denominata “Ultima Corsa”.

Anche in questa occasione sono impegnati gli uomini della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato di Sora, che stanno dando esecuzione a un ulteriore provvedimento cautelare. L’inchiesta odierna, pur essendo distinta da quella di ieri, si inserisce in un più ampio quadro investigativo e riguarda ambienti e circostanze differenti.

Le indagini riportano al 2022, quando un’altra vasta attività investigativa portò all’emissione di tredici ordinanze cautelari, con obblighi di dimora e la confisca di beni nei confronti di una famiglia accusata, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti e usura.

A destare particolare attenzione tra i cittadini è stata la presenza di un elicottero della Polizia, sorvolando per diverso tempo la città e contribuendo a rendere evidente la portata dell’operazione.

Le attività investigative sono tuttora in corso e nelle prossime ore sono attesi ulteriori dettagli da parte degli investigatori e della Procura competente.

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