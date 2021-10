Sora, nù mo ce l icìme a Di Stefano

Di Augusto D’Ambrogio.

È finita l’ora degli baci e degli abbracci, la giunta guidata dal Sindaco Di Stefano deve affrontare i molteplici problemi che la città volsca ha da tempo. Il varo dell’esecutivo ha suscitato tante polemiche e tanti mal di pancia, senza pregiudizi sui nomi,ci sembra un po’ leggerina, chi doveva dimettersi per fare l’assessore non lo ha fatto, forse non si è fidato e quindi è stata varata una giunta di non eletti. A prescindere tutto, noi auguriamo un buon lavoro all’esecutivo affinché quello promesso in campagna elettorale venga attuato. Ci permettiamo di segnalare al neo assessore al decoro urbano e alla manutenzione,Francesco De Gasperis, un vero e proprio cratere in via Marsicana (vedi foto). Speriamo che questo problema venga risolto al più presto, anche perché è un vero e proprio pericolo per le tante auto che transitano proprio su questa strada che porta verso l’ospedale. È una piccola cosa, ma il buongiorno si vede dal mattino e speriamo che questo buongiorno arrivi presto. Sora si aspetta molto da questa nuova amministrazione, speriamo che non rimanga delusa anche questa volta, altrimenti resta soltanto uno slogan elettorale ” CHIAMA DI STEFANO “.

