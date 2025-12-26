Sora, notte di vandalismi a Via Branca: gallo appeso ai fili della corrente e uova lanciate sui balconi. Residenti esasperati

SORA — Via Branca, zona Canceglie. Nelle ultime notti i residenti denunciano una serie di episodi inquietanti che stanno generando paura, indignazione e forte disagio nella comunità. Uova lanciate all’ingresso dei palazzi, vandalismi nell’area dei presepi e fatto che ha scosso particolarmente i cittadini un gallo rimosso e appeso a un filo della corrente sul balcone di una residente.

Secondo le segnalazioni raccolte, le azioni avverrebbero nelle ore notturne, rendendo difficile l’identificazione dei responsabili. “Qua non se ne può più, raccontano alcuni abitanti, girano di notte a fare queste cose. Siamo arrabbiati, indignati e disperati”.

I cittadini parlano di una situazione che va avanti ormai da tempo e chiedono interventi urgenti per ristabilire sicurezza e decoro nella zona. L’episodio del gallo, in particolare, oltre ad avere una forte componente simbolica e di intimidazione, solleva anche il sospetto di una mancanza di rispetto verso gli animali.

Molti residenti chiedono al sindaco Di Stefano e alle autorità competenti, insieme alle associazioni di tutela del territorio e delle aree urbane, intervengano per monitorare la zona e fare luce su quanto sta accadendo.

La comunità di Via Branca chiede rispetto, protezione e risposte: “Qui non si vive più serenamente, dicono, vogliamo sicurezza e dignità per il nostro quartiere”.

