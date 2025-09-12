Sora – Notte Bianca dello Sport, al via domani l’ottava edizione

Tutto pronto per la Notte Bianca dello Sport 2025. Sora si prepara a vivere l’ultimo grande evento in programma per l’estate con un’iniziativa unica nel suo genere che ogni anno riesce a richiamare migliaia di visitatori. Appuntamento sabato 13 settembre, dalle ore 18.00, nel centro storico.

Sono ben 270 le realtà coinvolte nella kermesse dedicata allo sport, al benessere ed alla salute. Più di 2500 i partecipanti per oltre 100 discipline su 30.000 mq di area coperta.

Numeri da record per l’ottava edizione di questa manifestazione, capace di animare per una notte con dimostrazioni, stand e spettacoli l’intero centro storico.

La Notte Bianca dello Sport è organizzata dall’Associazione 03039 Ducato di Sora e vanta il patrocinio del Comune di Sora. Un ringraziamento va anche alla Regione Lazio ed alla Provincia di Frosinone.

Le federazioni, enti e associazioni sportive avranno spazi dedicati dove sarà potranno far conoscere le varie realtà e dove i visitatori potranno sperimentare in prima persona tante discipline.

Avremo le discipline più svariate come calcio, basket, pallavolo, fitness, arrampicata, minimoto, tiro con l’arco, sport circensi, acrobatica aerea e tantissimo altro. Sarà dato spazio ad attività gratuite rivolte a tutte le fasce d’età e saranno valorizzate nello stesso tempo le discipline più innovative accanto a quelle tradizionali.

Ringraziamo Diego Catenacci e tutto il team dell’Associazione 03039 Ducato di Sora che da mesi è al lavoro nell’organizzazione di una delle kermesse più articolate della programmazione estiva.

Un ringraziamento a tutte le associazioni, agli enti ed alle federazioni che hanno accolto con entusiasmo l’idea di dare vita ad un evento che è una vera e propria esperienza all’insegna della partecipazione, dell’inclusività e del divertimento. L’evento non vuole essere solo la celebrazione dello sport in tutte le sue forme ma anche una festa per la città di Sora che si prepara ad accogliere un numero altissimo di visitatori e turisti.

Oltre alle attività sportive la manifestazione offrirà anche momenti di riflessione con convegni e workshop di caratura nazionale. Per l’occasione giungeranno a Sora grandi campioni e personalità di rilievo. Previsto anche tanto intrattenimento con spettacoli freestyle, esibizioni di danza e molto altro ancora.