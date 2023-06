Sora – Notte Bianca dei Bambini e della Musica, appuntamento al 17 giugno

“Notte Bianca dei Bambini e della Musica” ai nastri di partenza. Sabato 17 giugno 2023, dalle ore 18.00, il centro storico di Sora si animerà di numerosissime attività: teatro, danza, musica, gastronomia e tante altre sorprese. La kermesse è organizzata dal Comune di Sora con il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone. All’interno dell’evento grande attesa per l’appuntamento “100% batteristi Festival dei batteristi”. Alle 21.30, in Piazza Esedra, andrà in scena la cover “Battisti Legend” con la presenza di Walter Calloni, batterista storico di Lucio Battisti. Le piazze del centro storico ospiteranno le esibizioni di scuole di danza, istituti scolastici, artisti ed associazioni. In programma laboratori didattici, letture animate, trucca-bimbi, giochi gonfiabili, giocoleria e tanto altro. “Cresce l’attesa per il primo grande evento dell’estate 2023 – dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano ed il Vice Sindaco Maria Paola Gemmiti – Abbiamo organizzato la Notte Bianca dei Bambini e della Musica come una kermesse coinvolgente pensata per le famiglie ed i nostri bambini. Sono tante le realtà protagoniste di questa articolata serata e ringraziamo di cuore tutti coloro che a vario titolo stanno contribuendo alla riuscita dell’evento”.

COMUNICATO STAMPA