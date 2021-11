Sora, non si placa l’ondata di furti in abitazioni

Non si placa l’ondata di furti nella città volsca, le segnalazioni si susseguono sui social, almeno due ieri sera sui gruppi whatsapp e sui social media, ma di sicuro un furto con scasso è stato effettuato questa mattina in località Selva a Sora. Mentre questa mattina sempre in località Selva, nei pressi del Bar Giannino, è stata rinvenuta un’auto rubata che era parcheggiata da diversi giorni. Cresce il timore nei cittadini, non è

allarmismo è pura realtà, in città si parla di fare una fiaccolata contro queste razzie messe in opera dai ladri, ma noi siamo dell’opinione che oltre alle fiaccolate che vanno sempre bene, bisogna prendere seri provvedimenti contro questi malviventi. Da fonti non confermate sembra, che l’amministrazione comunale

voglia installare almo 40 telecamere di sorveglianza e questo è già un primo passo, ma oltre alle telecamere, forse è il caso di rafforzare con altre unità le forze dell’ordine presenti in città, in modo tale da poter pattugliare e presidiare meglio il territorio.

Foto archivio