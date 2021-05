Sora nel Cuore: “La città ha bisogno di rinnovate energie e sinergie”.

In vista delle prossime elezioni amministrative, noi di Sora nel cuore vogliamo presentarci con un manifesto di pensiero che declini i nostri principi. Siamo un gruppo politico nuovo, entusiasta di poter lavorare a testa bassa e nel massimo rispetto dei cittadini sorani. Il nostro è un dovere civico e morale, un servizio per il prossimo e per la comunità. Questo gruppo civico nasce dal forte desiderio di partecipare attivamente alla vita democratica cittadina, impegnandoci al massimo con serietà e mettendo a disposizione le nostre sensibilità, professionalità e competenze. Il nostro è prima di tutto un desiderio. Quello di poter vivere in una città aperta, moderna, viva e dinamica, ben curata e dotata di servizi efficienti. Una Sora che sappia accogliere la propria comunità. Che sia inclusiva e sicura. Una città intelligente. Sora ha bisogno di rinnovate energie e sinergie, necessarie per intraprendere questo percorso. Il cambiamento è alle porte e dovrà coinvolgere ogni singolo cittadino per amore della nostra terra. Solo riscrivendo insieme un diverso modo di esserci – cooperando – Sora potrà vedere nuova luce. Non progetti faraonici e di difficile realizzazione per chissà quale futuro… il futuro è oggi! Il futuro siamo tutti noi!!! E noi vogliamo il possibile. Nella Sora che vogliamo ci sono menti capaci, persone oneste che possono e vogliono contribuire davvero a ridisegnare una città a misura d’uomo. “E’ un dovere, un desiderio comune, ma è anche il nostro obiettivo, e siamo certi che ogni SORANO che ha realmente a cuore questa città, comprende e condivide.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati