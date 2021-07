Sora nel Cuore, Dora Lombardi a sostegno di Eugenia Tersigni: “Diamo fiducia alle nuove generazioni”

<<Ora abbiamo la possibilità di cambiare e di avere la Sora che da tanto sogniamo …diamo fiducia ad Eugenia Tersigni e alla nuova generazione>>. Così in una nota la dottoressa Dora Lombardi, del gruppo Sora nel Cuore.

<<Mi chiamo Dora Lombardi e sono nata a Sora, svolgo la professione di logopedista sia in privato che in varie strutture convenzionate – spiega la dottoressa Lombardi rivolgendosi ai cittadini sorani – Mi sono formata su varie aree della riabilitazione con master triennali sulla LIS (Lingua Italiana dei Segni) e sulla Pet Therapy (con grandi e piccoli animali) con varie associazioni su tutto il territorio nazionale. Essendo queste specializzazioni poco conosciute nel nostro comprensorio (anche se molto utili in ambito riabilitativo) sono stata costretta a relazionarmi e ad operare spesso fuori Sora.

Da quando ho avuto un figlio ho deciso di restare nella mia città, ma purtroppo con molta frustrazione, perché vedo la nostra bella Sora morire ogni giorno su tutti i settori: commerciale (serrande chiuse), culturale (scarse manifestazioni, concerti, mostre), sportivo (molte associazioni spariscono), sanitario (mancanza di personale, di figure specializzate, liste di attesa lunghissime) e per me è una sofferenza continua. Vorrei dare a mio figlio, e a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di crescere in un posto sano, curato e ricco di stimoli e portare avanti progetti con persone preparate anche sull’innovazione. Invano negli ultimi anni ho cercato di presentare qualche progetto riguardo l’area in cui sono specializzata (disagio, riabilitazione, bambini, animali). Lavorando da 20 anni con bambini e adulti con difficoltà più volte sono stata sollecitata dai genitori, dagli insegnanti, dai medici a dar voce alle richieste delle famiglie ma non ho trovato mai un riscontro positivo. Vorrei spendere due parole riguardo il discorso ANIMALI, che in pochi affrontano. Nel percorso degli studi non ho imparato solo ad “UTILIZZARLI” nella riabilitazione, ma nella relazione uomo/animale e nella convivenza ed educazione civile. Per Sora non si può più camminare, o trovi rifiuti che impediscono il passaggio o trovi addirittura cani randagi e nessuno se ne occupa e che spesso recano pericolo…LA NOSTRA CITTA’ MANCA DI DECORO SU TUTTI I PUNTI DI VISTA.

Sono fiera di appartenere al gruppo civico “Sora nel cuore” perché come dice Seneca, “Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori …”. In questa squadra – spiega ancora la dottressa Lombardi – ho ritrovato amici dell’infanzia che avevo perso di vista e che sono cresciuti professionalmente e si sono affermati fuori Sora e che per il mio stesso motivo sono voluti tornare e vogliono far crescere Sora. Da soli non si va da nessuna parte, è importante riconoscere i propri limiti, l’unione dà la forza, solo lavorando insieme, ognuno con le proprie competenze si può fare un ottimo lavoro. Il gruppo “Sora nel cuore” è formato da grandi professionisti affermati su tutti i settori ed è per me un lustro parteciparvi. Ancor di più sono onorata di sostenere la candidatura a Sindaco dell’ingegnere Eugenia Tersigni, un’eccellente professionista, che molti conoscono per il suo lavoro ma che forse in pochi hanno avuto la possibilità di entrarvi in relazione.

Vorrei riportare tre citazioni che mi fanno pensare ad Eugenia:

“Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere” (A. Einstein).

“L’unica saggezza che possiamo sperare di acquistare è quella dell’umiltà ” (T. S. Eliot).

“ L’onestà è il primo capitolo del libro della saggezza” (T. Jefferson).

Eugenia è una persona capace di ascoltare i cittadini, presente e disponibile, per questo non ho dubbi sulla mia scelta>>.