Sora, nei prossimi giorni le bollette TARI, ACCONTO 2024

Nei prossimi giorni verranno recapitate le bollette TARI, ACCONTO 2024.

Gli uffici hanno provveduto ad elaborare e a spedire ai cittadini che ne sono beneficiari le comunicazioni per poter effettuare i pagamenti riferiti all’acconto TARI 2024.

Inoltre procede l’azione di ammodernamento e ristrutturazione degli uffici finanziari, iniziata con l’insediamento del Dirigente titolare. I responsabili degli uffici continuano la raccolta degli indirizzi elettronici degli utenti, i cittadini che su base volontaria vorranno comunicare all’ente comunale i propri recapiti di posta elettronica e posta elettronica certificata, potranno ricevere le comunicazioni ufficiali con certezza, tempestività e comodità.

I contribuenti che hanno già indicato agli uffici il proprio indirizzo mail o Pec, riceveranno le richieste di pagamento direttamente sui propri dispositivi informatici.

Nei prossimi mesi saranno attivati nuovi canali di riscossione dei tributi e delle tariffe locali, sarà sempre più semplice pagare le somme dovute all’ente comunale.

Così dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e l’assessore Loreta Altobelli: “Il nostro sforzo è rivolto a rendere i rapporti tra Ente Comunale e cittadini sempre più semplici e comprensibili. Anche il pagamento dei tributi deve diventare un’azione non complessa e non irta di difficoltà. Stiamo chiedendo agli uffici di strutturarsi per dare ai cittadini risposte puntuali, celeri e precise. Il contribuente deve avere chiarezza di cosa è chiamato a versare, ed i metodi di riscossione devo essere agevoli e precisi.”

