Sora, Natale turbolento in centro: uomo aggredisce poliziotti in un bar

Sora – Non è stata una notte di festività serena per i clienti di un noto locale nel centro di Sora. Quella che doveva essere una serata di brindisi e convivialità si è trasformata in un episodio di tensione che ha richiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine.Intorno alle 02:30 della notte di Natale, una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio intensificato per le festività, è intervenuta presso il bar dopo una segnalazione di un uomo in evidente stato di agitazione che molestava gli avventori.L’aggressione e la resistenza All’arrivo degli agenti, il soggetto è stato individuato e gli è stato chiesto di lasciare il locale per garantire la sicurezza dei presenti. Tuttavia, l’uomo, verosimilmente alterato dall’assunzione eccessiva di alcol, ha reagito violentemente, minacciando e opponendo resistenza fisica agli operatori.Vista la gravità della situazione, sul posto è intervenuto anche un equipaggio dei Carabinieri. Solo grazie alla stretta collaborazione tra le due forze di polizia l’uomo è stato riportato alla calma e messo in sicurezza, evitando ulteriori rischi per i presenti.

I provvedimenti

Una volta identificato, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale.L’episodio mette in evidenza l’importanza del presidio costante delle forze dell’ordine, anche nelle notti festive, per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità nei luoghi di aggregazione. Foto archivio

