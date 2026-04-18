Sora – Nasce il Dog Park di Pontrinio: un nuovo spazio per il benessere animale e la comunità

Il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere Comunale delegato alla promozione di iniziative a tutela e per il benessere degli animali, Francesco Corona presentano il progetto per la realizzazione di un’area attrezzata dedicata allo sgambamento dei cani nella zona di Pontrinio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana, promuovere il benessere animale e favorire una corretta convivenza tra cittadini.

Il Dog Park sorgerà su una superficie di circa 1.500 metri quadrati e sarà completamente recintato, dotato di accesso con sistema a doppio cancello per garantire la massima sicurezza. L’area sarà attrezzata con panchine, cestini portarifiuti con distributori di sacchetti, punto acqua dedicato e illuminazione a LED per consentire la fruizione anche nelle ore serali. È inoltre prevista la possibilità di suddividere lo spazio in aree distinte per cani di piccola e grande taglia.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali e manutentivi, con il mantenimento del manto erboso esistente, l’inserimento di alberature per garantire zone d’ombra e l’utilizzo di materiali drenanti nelle aree di maggiore utilizzo. Sarà inoltre attivato un piano di pulizia e sanificazione periodica.

L’accesso all’area sarà regolato da semplici norme di comportamento, finalizzate a garantire sicurezza e rispetto reciproco: obbligo di iscrizione all’anagrafe canina, responsabilità dei proprietari, raccolta delle deiezioni e accesso consentito esclusivamente a cani non aggressivi.

«Con questo intervento – dichiara il Sindaco Luca Di Stefano – continuiamo a investire sulla qualità degli spazi pubblici e sul benessere della nostra comunità. Il Dog Park di Pontrinio rappresenta una risposta concreta a un’esigenza molto sentita dai cittadini, offrendo un luogo sicuro e attrezzato dove gli animali possano muoversi liberamente e i proprietari possano vivere momenti di socialità in un contesto ordinato e rispettoso.»

«Si tratta di un progetto atteso – aggiunge il Consigliere Comunale delegato Francesco Corona – che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di migliorare la convivenza tra cittadini e animali. Dotare la città di spazi dedicati significa anche tutelare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza, riducendo situazioni di conflitto e favorendo comportamenti responsabili.»

Il progetto rappresenta un ulteriore passo dell’Amministrazione verso una città più attenta ai bisogni dei cittadini e degli animali, capace di coniugare servizi, sostenibilità e qualità degli spazi pubblici.

Il Sindaco Luca Di Stefano e Il consigliere Comunale Francesco Corona