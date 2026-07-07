Sora – “Musica sull’acqua”: per la prima volta la grande musica sulle sponde del Liri

Per la prima volta le sponde del fiume Liri diventeranno il palcoscenico naturale di un grande concerto. Venerdì 10 luglio, alle ore 20.45, andrà in scena “Musica sull’acqua – La Trota. Die Forelle”, un appuntamento straordinario che unirà musica, natura e paesaggio in uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città.

Il programma proporrà un raffinato percorso musicale dedicato all’acqua, a partire da Franz Schubert, con il celebre Lied Die Forelle (La Trota) e il Quintetto per pianoforte e archi in La maggiore D. 667, per poi attraversare pagine di Liszt, Debussy, Saint-Saëns, Elgar e Offenbach. Protagonisti della serata saranno musicisti e interpreti di eccezionale calibro e rilievo internazionale, fino a una sorpresa finale che chiuderà il concerto in modo speciale.

«Questo appuntamento rappresenta pienamente il percorso che stiamo portando avanti: far vivere i luoghi della nostra città attraverso la cultura e trasformare il nostro patrimonio paesaggistico in un’occasione di conoscenza, incontro e attrattività», dichiara la Consigliera delegata ai Servizi Culturali e al Turismo, Manuela Cerqua. «Per la prima volta portiamo un concerto sulle sponde del Liri e lo facciamo con un programma e interpreti di altissimo livello. Il fiume non sarà soltanto lo sfondo, ma parte integrante dell’esperienza. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare: creare occasioni capaci di raccontare Sora attraverso la bellezza dei suoi luoghi e la qualità delle proposte culturali».

«Musica sull’acqua nasce dal desiderio di creare un dialogo autentico tra il repertorio musicale e il luogo che lo accoglie», spiega il direttore artistico, M° Alessandro Cedrone. «Da Schubert prende vita un percorso attraverso alcune delle pagine più suggestive dedicate all’acqua. La qualità degli interpreti e la straordinarietà dello scenario renderanno questo concerto un’esperienza musicale davvero particolare».

L’evento rientra nella seconda edizione della rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, promossa dal Comune di Sora, realizzata con il contributo della Regione Lazio e con la direzione artistica del M° Alessandro Cedrone. Presenta la serata Ilaria Paolisso.

Per consentire lo svolgimento del concerto in sicurezza, durante l’evento saranno previste temporanee interruzioni della viabilità nei tratti dei lungoliri interessati dalla manifestazione. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.