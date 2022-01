Sora – Museo della Media Valle del Liri, pubblicato bando di selezione per il Direttore Scientifico

Il Comune di Sora ha pubblicato l’Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico del Museo della Media Valle del Liri. La selezione, riservata a soggetti in quiescenza, avverrà in base alla valutazione dei titoli posseduti e del curriculum vitae.

L’incarico prevede:

lo svolgimento delle funzioni di referente scientifico del museo, in base alla vigente normativa regionale e nazionale; la proposizione di azioni di promozione dell’immagine della struttura museale;

3. la collaborazione con gli Enti sovraordinati preposti alla tutela delle attività museali.

L’incarico, essendo riservato a soggetti in quiescenza, non prevedrà alcun compenso nè rimborsi spesa per l’attività svolta e avrà durata non superiore ad un anno dal momento della sottoscrizione.

La domanda di partecipazione all’avviso, a pena di esclusione, va indirizzata al Comune di Sora, tramite pec all’indirizzo: comunesora@pec.it oppure recapitata presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Corso Volsci n. 111, entro le ore 13.00 del giorno 24 gennaio 2022.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e completa di tutti gli allegati, dovrà essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Ente.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla selezione sono contenute nell’Avviso pubblico.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Amedeo Cerqua, titolare della Posizione Organizzativa del Settore Cultura. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero di telefono: 0776/828038 oppure inviare una pec all’indirizzo: comunesora@pec.it.

COMUNICATO STAMPA