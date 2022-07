Sora, Movimento Identitario Destra Nazionale : “Strano il silenzio di FdI sulla vicende di Terracina”.

Si attendono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Fratelli d’Italia, in merito alla vicende di Terracina, dove a seguito di un inchiesta delle forze dell’ordine in merito alle concessioni balneari, sono stati arrestati il sindaco Tintari, e risulta Indagato l’ On. Procaccini, pezzo importantissimo nello scacchiere di Giorgia Meloni. A stuzzicare i dirigenti di FdI, è il gruppo Movimento Identitario Destra Nazionale, che in una nota stampa dichiara: ” L’ inchiesta aperta a Terracina e che vede coinvolti diversi membri di Fratelli d’Italia, è un argomento spinoso e delicato, che va preso con le pinze, visto che siamo solo all’ inizio dell’ inchiesta, ma va trattato sicuramente con la dovuta importanza. I politici finiti ora sotto la lente della giustizia, sono gli stessi che abbiamo visto più volte scortati in pompa magna nella nostra città, accompagnati da chi ora misteriosamente tace. Troppo facile puntare il dito verso altri partiti, anch’ essi al centro di importanti inchieste giudiziarie, e tacere quando le cose che imputiamo agli altri accadono a noi. Ci aspettavamo dichiarazioni ufficiali da tutti gli esponenti di Fratelli d’Italia che, più volte, hanno vantato stretti legami con questi personaggi ora al centro di spinose vicende legali, e che abbiamo visto più volte affiancare sul palco dell’ultima campagna elettorale in favore di Federico Altobelli. Sia chiaro, nessuno è colpevole fino a quando non ci sono condanne scritte, ma sarebbe doveroso e giudizievole da parte di queste persone, rilasciare dichiarazioni in merito,anche perché, spesso e volentieri per queste persone ora indagate, si è andati in giro a caccia di voti.

