Sora – Movimento Civico, trasparenza zero: Tari alle stelle e ombre sull’acquisto del Supercinema

La Trasparenza è come l’aria: ci accorgiamo di averne bisogno solo quando ci viene a mancare. Gli aumenti della Tari a Sora hanno provveduto a ricordarci che la mancanza di Trasparenza uccide la buona amministrazione e soffoca le tasche dei cittadini.

Ma non solo la Tari ce lo ricorda. Nel corso di questi mesi, anche un’altra vicenda è stata affogata nella scarsa trasparenza: l’acquisto da parte del Comune di Sora dell’ex Supercinema, che ha comportato l’esborso di 350ml euro di denaro pubblico.

Il 24 maggio di quest’anno, come Movimento Civico Sanità e Territorio abbiamo provveduto a fare richiesta di accesso agli atti per avere una cognizione esatta di questa questione, ma

l’Amministrazione ci ha inviato solo parte della documentazione richiesta.

Perché? Cosa c’è scritto nella parte mancante?

Lo sapremo presto, perché abbiamo incaricato i nostri legali di presentare un ricorso presso il

Difensore Civico Regionale per ottenere, come da legge, l’intero fascicolo. Ne terremo informati i

cittadini.

Ma ciò che ci preme di più sottolineare ora, anche in vista della manifestazione popolare di lunedì

sulla Tari a cui parteciperemo come Movimento, è la necessità di invertire la tendenza impressa

dall’attuale sindaco verso una Città a Trasparenza Zero per incamminarci insieme verso una città trasparente come un cristallo.

E per farlo occorre rimuovere la madre di ogni opacità: l’oscuramento dell’Albo Pretorio Storico

online da parte dell’attuale sindaco.

Le forze politiche e i cittadini intervengano anch’essi per far ripristinare quello strumento eccellente di Trasparenza, che tutti gli altri sindaci sorani avevano mantenuto e che l’attuale sindaco ha eliminato in tutta fretta.

Sappiamo che il sindaco non muoverà un dito, né per la Tari né, tantomeno, per ripristinare l’Albo

Pretorio Storico online. Anzi, se potrà, cercherà di zittire la protesta popolare e ogni sorta di

richiesta.

Ma sappiamo anche che noi non arretreremo di un millimetro, essendo convinti che una

amministrazione fondata sulla Trasparenza sia la premessa necessaria della buona politica.

E noi siamo innamorati della Buona Politica, così che quando non c’è ci manca come l’aria.

Comunicato stampa Floriana Porretta,

Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

Correlati