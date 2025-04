Sora, Movimento Civico Sanità e Territorio:”La bandiera che non c’era” adesso è tornata a sventolare su Rocca Sorella”

“La bandiera che non c’era” adesso è tornata a sventolare su Rocca Sorella di Sora, dirimpetto alla chiesa Madonna della Grazie. Dopo il nostro post su facebook, e dopo le ripetute sollecitazioni di altri, finalmente il sindaco si è deciso a rimettere la bandiera italiana lì dov’è sempre stata a memoria d’uomo, con grande soddisfazione mia, di tutti noi del Movimento Civico Sanità e Territorio e dei cittadini sorani. Ma, come dicevo nel post, dalle piccole cose si possono capire le grandi cose. E in questo caso abbiamo capito che continua ad allargarsi la distanza tra gli amministratori e i semplici cittadini, se è vero che per far sventolare di nuovo la bandiera è stato necessario sollecitare, sollecitare e ancora sollecitare, e magari fare anche qualcosa di più che sollecitare… Abbiamo capito che chi dovrebbe innanzitutto “rappresentare” il popolo, essendo stato eletto dal popolo, mostra molto spesso di non avere a cuore gli interessi, le sensibilità, i valori, i sentimenti del popolo. Abbiamo capito che non è stata per niente una piccola cosa, l’aver trascurato di ripristinare nel suo luogo la bandiera strappata dal vento, poiché la bandiera è il simbolo del nostro Paese, dell’unità nazionale, del Risorgimento e del sacrificio di tutti coloro che nel corso del tempo si sono battutti per difendere l’onore, l’integrità e la libertà della Patria. Abbiamo capito che la bandiera è anche una splendida metafora, perché non subisce il vento, come fa la banderuola, ma garrisce al vento e vi si ribella… Ah, quante cose si possono capire dalle piccole cose!

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

