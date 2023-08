Sora – Movimento Civico Sanità e Territorio, ospedale SS. Trinita’ Porretta:” Seguiremo l’intero iter dei finanziamenti relativi al Dea di Primo Livello”

Avviandoci alla fine del mese di agosto, come Movimento Civico Sanità e Territorio siamo impegnati a definire il calendario delle nostre prossime iniziative. Innanzitutto, dopo la conquista dello status di Dea di Primo Livello per l’ospedale di Sora e del finanziamento di 25 milioni di euro (più circa 13 milioni per il Distretto C), ora si tratta di avere la massima cura nel seguire l’intero iter per la finalizzazione di quegli investimenti sui singoli progetti. Già il 17 di agosto abbiamo avuto un primo incontro preliminare con la dottoressa Eleonora Di Giulio, nella sua qualità di facente-funzione dell’ex direttore generale della Asl, arch. Angelo Aliquò passato ad altro incarico, a cui seguiranno altri incontri sulle specifiche necessità. Intanto, nella mattinata di oggi abbiamo preso contatto con i nostri riferimenti presso la Commissione Bilancio della Regione Lazio, anche se i lavori della Regione riprenderanno solo a partire dal 4 settembre. Con loro intendiamo seguire momento per momento l’intero iter di quei finanziamenti relativi al Dea di Primo Livello. A seguito di tali contatti, abbiamo deciso che a partire dal mese di settembre il nostro Movimento emetterà, sulle sue pagine ufficiali sui vari social, un Bollettino Informativo con una serrata periodicità, i cui modi e tempi saranno comunicati in seguito, allo scopo di tenere costantemente informati i cittadini, a partire dai tanti che continuano a sostenerci moralmente e materialmente e a manifestarci così tanto affetto. Grazie a tutti voi.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

