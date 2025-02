Sora, Movimento Civico Sanità e Territorio: “La sanità pubblica è di tutti, quella privata solo per pochi”

Noi del Movimento Civico Sanità e Territorio abbiamo la sanità nel nome e nel cuore. E contro ogni tentativo di affossare la sanità pubblica a favore di quella privata, usiamo ogni strumento, rapporto, conoscenza, amicizia, politica e personale, ed ogni nostra energia, a prescindere dalle appartenenze politiche. Perché la sanità pubblica è di tutti, quella privata solo per pochi. Dopo aver conquistato, per questa via, lo status di DEA di Primo livello per l’ospedale di Sora, ora continuiamo affinché le istituzioni tengano fede ai loro impegni, integrando i servizi, le competenze e gli strumenti diagnostici già ottenuti, con altri necessari a rendere compiuto quello status. Allo scopo, il 10 febbraio scorso abbiamo organizzato un’altra cena presso un ristorante del sorano, a cui hanno partecipato l’On. Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, e l’On. Edy Palazzi, Consiliera regionale del Lazio. Per l’occasione importantissima, erano presenti 52 persone, tra medici e personale sanitario dell’ospedale, oltre ad altri amici del Movimento. Durante il suo svolgimento, in cui non sono mancati i momenti conviviali, abbiamo fatto alcune richieste di notevole importanza per l’ospedale, di cui informeremo i cittadini a tempo debito, a cui è seguito un immediato interessamento. Ringraziamo, quindi, tutti i partecipanti per la sensibilità e la dedizione all’ospedale e alla sanità pubblica in generale, e in particolare gli onorevoli Ciocchetti e Palazzi per quanto hanno fatto e continueranno a fare per il nostro territorio.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

