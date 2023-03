Sora – Movimento Civico Sanità e Territorio:” Incontro proficuo con l’On.le Ciocchetti Vice Presidente Commissione Sanità”

Il 23 marzo u.s., come Movimento Civico Sanità e Territorio abbiamo avuto un incontro col Vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, On. Luciano Ciocchetti, presso la sede della stessa Commissione. Una interlocuzione molto proficua che continuerà nel tempo. Nel corso dell’incontro abbiamo esposto sommariamente le criticità presenti nella sanità pubblica ciociara, sottolineando le penalizzazioni che ha subito negli ultimi vent’anni con i feroci e indiscriminati tagli di strutture ospedaliere e servizi. In particolare, abbiamo consegnato e illustrato una nostra relazione, richiamando la sua attenzione sui seguenti punti. 1) Liste di attesa. Secondo una ricerca del Centro Studi Fimmg Roma, pubblicata qualche settimana fa, nel Lazio i tempi di attesa per visite ed esami diagnostici vanno oltre quelli previsti dalle prescrizioni mediche (urgente, breve, differita o programmata) nel 91% dei casi. Ciò comporta che nel 77% dei casi il cittadino sia costretto a rivolgersi alle strutture private a pagamento o a rinunciare alle cure. Per esperienza diretta, abbiamo fondate ragioni di ritenere che in provincia di Frosinone la situazione sia ancora più grave. 2) Personale sanitario. La carenza di personale sanitario, che riguarda la generalità di strutture e servizi, colpisce in particolare le attività dei Pronto Soccorso. A solo titolo di esempio, citiamo il caso dell’Ospedale SS. Trinità di Sora, in cui opera un solo medico di ruolo, coadiuvato da altri medici assunti attraverso cooperative. I quali, secondo le dichiarazioni pubbliche del DG della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò, comportano un costo ben superiore per le casse pubbliche, rispetto agli ordinari costi derivanti da assunzione diretta. 3) Ospedale SS. Trinità di Sora. Negli anni Novanta, l’ospedale è stato salvato in estremis dal rischio di chiusura, in quanto “ospedale di confine”, anche grazie all’impegno del nostro Movimento. Il nosocomio sorano ha un bacino di utenza pari a 120.000 cittadini, altre a quelli della Valle Roveto ricadente nella Regione Abruzzo. Tuttavia, non tutti gli impegni assunti a suo tempo dalle autorità preposte sono stati mantenuti. Da una nostra indagine, infatti, risulta che esso necessiterebbe urgentemente almeno dei seguenti interventi: a) macchinari per Tac-Pet, già previsti dalla Regione Lazio; b) finanziamenti per la ristrutturazione della struttura, già previsti dalla Regione Lazio; c) assunzione personale sanitario. Da parte sua, l’On Ciocchetti ci ha rassicurato riguardo le liste di attesa, confermandoci l’intenzione di migliorare il servizio anche con l’incremento del personale medico. Tale incremento avverrà ponendo uno stop ai cosiddetti “medici a gettone”. Ciò riguarderà in particolare i Pronto Soccorso, i cui medici riceveranno anche degli incentivi economici. Inoltre, c’è l’intenzione di rendere costantemente monitorata la disponibilità dei posti letto, sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private convenzionate, per evitare al personale sanitario la ricerca forsennata all’ultimo minuto. Per quanto riguarda l’ospedale di Sora e le richieste che gli abbiamo esposto, ci ha dato rassicurazione che interverrà tempestivamente sulla Regione Lazio al fine di sbloccare i finanziamenti previsti per la ristrutturazione e per l’invio dei macchinari per la Tac Pet. L’incontro si è concluso con la sua promessa di venire in Ciociaria assieme ad un rappresentante della Regione Lazio, non appena la giunta regionale sarà operativa.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio