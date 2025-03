Sora, Movimento Civico Sanità e Territorio: “Bisogna tornare a discutere di democrazia”

Abbiamo letto con vivo interesse sui giornali l’intervento di Pier Paolo Segneri, Presidente dell’associazione Frosinone al Centro, a proposito di democrazia e di partecipazione popolare alla politica. In estrema sintesi, Segneri propone di inserire nello statuto di ogni comune l’istituto del Referendum Propositivo Vincolante. Noi del Movimento Civico Sanità e Territorio condividiamo lo spirito e la lettera della proposta, e quindi l’adottiamo. Anche noi, infatti, siamo assolutamente convinti della necessità di tornare a discutere diffusamente di democrazia, avendo ben presente che questa si compie davvero soltanto con la consapevole partecipazione popolare. Non a caso, negli ultimi anni, qui a Sora, abbiamo condotto, tra l’altro, una lunga battaglia contro la decisione dell’attuale sindaco di oscurare l’Albo Pretorio “Storico” online, perché siamo convinti che la premessa ad ogni partecipazione popolare alla politica sia l’informazione, e che non possa esserci adeguata informazione senza la Trasparenza: trasparenza negli obiettivi, trasparenza nel dibattito, trasparenza nell’azione amministrativa. Al contrario, chiudere l’Albo Pretorio “Storico” online, significa cercare di nascondere agli occhi dei cittadini le azioni dell’Amministrazione. Il ché, mentre consente all’autore della chiusura un uso più discrezionale, e sospetto, della cosa pubblica, riduce drasticamente le possibilità dei cittadini di tenersi informati e, quindi, di partecipare effettivamente all’attività politica a difesa dei propri interessi collettivi e delle proprie sensibilità. Insomma, un esplicito, deliberato, radicale atto antidemocratico, assunto da una sola persona. C’è da sottolineare, ad onor del vero e in aggiunta, che nessuno dei precedenti sindaci ha mai compiuto un oltraggio del genere, e nessun altro sindaco aveva mai chiuso il dialogo con i cittadini impegnati in movimenti e associazioni come quello attuale. Tuttavia, atti di questo tipo, con carattere personalistico, possono esistere e persistere solo in presenza di un contesto politico generale già democraticamente degradato, che vede i partiti ridotti a comitati elettorali o d’affari, da cui ogni spirito civico è escluso. Non è un caso che in occasione di elezioni amministrative gli stessi partiti debbano mascherarsi da liste civiche: il civismo, infatti, è fuori dai partiti. La stessa esistenza di centinaia e centinaia di movimenti e associazioni in provincia, come il nostro e quella di Segneri, ne sono ulteriore ed evidente testimonianza. In questo contesto tendenzialmente e sostanzialmente antidemocratico, inserire negli statuti dei comuni il Referendum Propositivo Vincolante ha il significato straordinario di una resistenza democratica, atta a ristabilire, in primo luogo, il principio secondo cui senza la partecipazione dei cittadini non c’è alcuna democrazia; in secondo luogo, che la democrazia non è una concessione ma una conquista; e, in terzo luogo, che con quello strumento i cittadini non dovranno più limitarsi a delegare al momemto del voto, né restare a guardare qualora esso venisse tradito, come sovente accade. Ma noi del Movimento sentiamo il bisogno di aggiungere che quella proposta può avere anche un’altra importante funzione: reinserire nel dibattito pubblico il ripristino dell’agibilità democratica interna ai partiti, che restituisca ai cittadini civicamente impegnati uno strumento politico insostituibile, quale il partito è. Nel secolo scorso, tale civismo era assorbito dai partiti allora esistenti, e in essi operava. I meno giovani aderenti al nostro Movimento, di varia estrazione ma di identico e autentico spirito popolare, hanno viva memoria delle loro diverse esperienze di effettiva partecipazione, per esempio nella DC e nel PCI, e quindi sanno, per scienza ed esperienza, che una vera partecipazione popolare è possibile. Ebbene, quei partiti che chiamavamo di massa non erano, tuttavia, partecipati da cittadini massificati, bensì dotati, anche grazie a quegli stessi partiti, di pensiero critico. Tale che allora si potevano ascoltare al bar discorsi che oggi non si sentono più neanche in Parlamento. Noi riteniamo che quell’esperienza storica collettiva debba essere quindi recuperata all’attualità del dibattito odierno, affinché i suoi insegnamenti possano essere adattati alle esigenze presenti e future. Su questo, perciò, occorre che si sviluppi un dibattito tanto ampio ed onesto da riuscire a coinvolgere tutti, fino ad entrare nella discussione delle famiglie all’ora di cena. É chiaro, quindi, che il nostro programma amministrativo per le prossime elezioni a Sora prevederà anche il ripristino dell’Albo Pretorio “Storico” online e l’inserimento nello statuto comunale del Referendum Propositivo Vincolante proposto dall’associazione di Segneri, ma senza rinunciare alla battaglia per ristabilire la fruibilità democratica dei partiti politici, così come li intesero le Madri e i Padri Costituenti. Ad essi rivolgiamo perciò il nostro finale e devoto pensiero.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

