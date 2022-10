Sora – Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio:”Albo Pretorio non è più accessibile online, sembra non essere un problema tecnico”

Nel corso delle nostre ricerche per la redazione dei dossier sulle Opere Incompiute, annunciati con un nostro precedente comunicato, avevamo attinto all’Albo Pretorio “storico” del sito web istituzionale del Comune di Sora per rintracciare tutte le delibere e gli atti amministrativi relativi alle diverse opere. Purtroppo, nel prosieguo del nostro lavoro abbiamo dovuto constatare che tale Albo da qualche giorno non è più accessibile online.

Da nostre informazioni raccolte in vari ambienti cittadini, abbiamo appreso che non si tratta di un problema tecnico momentaneo, come pure avevamo ipotizzato, ma di una scelta deliberata dell’attuale Amministrazione. Considerato che tale scelta limita molto la nostra attività e lede il diritto fondamentale dei cittadini al controllo dell’azione amministrativa, il 20 ottobre scorso abbiamo inviato una pec al sindaco di Sora, e per conoscenza al Prefetto di Frosinone, per chiedere formalmente l’immediato ripristino di tale servizio e le ragioni della sua soppressione.

L’accessibilità online ai dati “storici” dell’Albo Pretorio rende più trasparente l’operato della pubblica amministrazione e più agevole la partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale della propria città, ma anche più efficiente il lavoro di tutti coloro che con la pubblica amministrazione hanno a che fare, professionisti e operatori economici inclusi. La sua soppressione, invece, costituisce una grave regressione ad un mondo amministrativo opaco, macchinoso e burocratico, il ritorno ad un passato che non vuole passare, restituendo un’immagine di città in cui, mentre il nuovo mestamente arretra, il vecchio arrogantemente avanza.

Confidiamo, perciò, nel buon senso e nella buona volontà dell’intera Amministrazione, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale tutto, affinché il servizio sia ripristinato immediatamente.

La Presidente

del Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio

Floriana Porretta

comunicato stampa