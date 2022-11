Sora – Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio, Porretta: “scuola modello” progetto redatto dall’Arch. Renzo Piano tra le opere incompiute”

Come annunciato con un nostro precedente comunicato, è nostra intenzione redigere una serie di dossier riguardo le opere incompiute sul territorio di Sora, allo scopo di richiamare su di esse l’attenzione della cittadinanza e, soprattutto, degli amministratori che dovrebbero condurle a compimento.Tra queste, risulta di particolare interesse la realizzazione di una “scuola modello” il cui progetto è stato redatto dall’Arch. Renzo Piano e dai suoi collaboratori e reso disponibile a titolo gratuito alla nostra città. Il suo Progetto Esecutivo è stato approvato e reso “immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” con la Deliberazione Della Giunta Comunale N° 170 del 15/10/2021 (Amministrazione De Donatis). La scuola dovrebbe sorgere sull’area dell’ex Mattatoio e il suo costo complessivo previsto dal Quadro Tecnico Economico, a totale carico del MIUR, è di 7.460.000,00 euro.Visto che quella deliberazione aveva reso il progetto “immediatamente eseguibile”, ci si sarebbe aspettati un frenetico affaccendarsi per la sua tempestiva realizzazione. Invece, ad oltre un anno di distanza da essa e dall’insediamento della nuova Amministrazione, di quel progetto non si sente neanche parlare. Ora, a causa dell’aumento del costo dei materiali, per bandire l’appalto potrebbe essere necessario attendere l’aggiornamento delle tariffe da parte del ministero competente, e quindi dello stesso QTE, rischiando così di far cadere nel dimenticatoio un progetto di grande prestigio e di grande utilità per la comunità Sorana.Ciò causerebbe alla città una ulteriore perdita di quasi 8 milioni di euro, che andrebbe ad aggiungersi a quella di quasi 60mila euro per l’Estate Sorana (per l’assenza di una firma e scarsa qualità dei progetti!), e di chissà quante altre già subite nel frattempo o da subire in futuro per non aver colto le numerose occasioni di finanziamento nazionali e regionali. Insomma, la nave amministrativa non sembra viaggiare sulla rotta giusta, ed anzi appare senza guida e alla deriva. ( comunicato stampa)

Floriana Porretta

Presidente del Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio