Sora – Movimenti di destra pronti a scendere in piazza contro la cittadinanza onoraria alla Segre

Un aria di burrasca è pronta ad abbattersi sulla città di Sora. Motivo dell’ agitazione è la richiesta presentata al comune della città volsca da parte dell’ Associazione Iniziativa Donne, in cui si chiede di assegnare alla Senatrice Liliana Segre, la cittadinanza onoraria. Contrario a tale provvedimento, è il ” Movimento Identitario Destra Nazionale, che in una nota stampa dichiara: ” Siamo pronti a riunire nelle piazze e nelle strade di Sora, tutti i movimenti identitari della regione, qualora fosse accolta la richiesta avanzata dall’ Associazione Iniziative Donne,per l’ assegnazione della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. Crediamo, infatti, che non ci sia alcun motivo per riconoscere questo elogio ad un personaggio che con la nostra città non ha alcun legame. Crediamo invece che sia piu giusto e doveroso, lavorare affinché anche a Sora ci sia uno spazio pubblico dedicato alle vittime delle Foibe, e delle marocchinate. Speriamo pertanto che la richiesta avanzata dall’ Associazione Iniziativa Donne, non venga presa in considerazione, e auspichiamo la stessa presa di posizione anche dai membri della maggioranza. In caso contrario, ci vedremo costretti ad organizzare a Sora un imponente manifestazione, riunendo in un unico corteo tutte le sigle più rappresentative della destra regionale e non solo.

Comunicato stampa del Movimento Identitario Destra Nazionale. Sez. Di Sora

