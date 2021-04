Sora, Mosticone (CULTURAIDENTITA’): “Doniamo un’estate sorana in sicurezza alla città”

Per motivi ragionevolmente legati all’emergenza pandemica, lo scorso anno purtroppo nella nostra città non ha avuto luogo la caratteristica “Estate Sorana”, con i suoi eventi che negli anni passati hanno rappresentato per Sora una importantissima fonte di prestigio e attrattività, oltre che di svago per cittadini e turisti, che ne hanno sofferto la mancanza. Ovviamente non siamo stati gli unici a penare di tale assenza, ma in molti comuni, anche nella nostra provincia, abbiamo avuto esempi di come sia stato possibile comunque organizzare eventi in sicurezza e garantendo il rispetto delle normative anti-contagio. Eventi in cui anche la nostra associazione ha collaborato: ad Anagni, il 4 e il 5 Agosto 2020, ha avuto grande successo la terza edizione del Festival di CulturaIdentità.

Il Covid purtroppo non ci ha ancora abbandonati, ma anche il Governo, in sintonia con l’avanzamento della campagna vaccinale, ha dato inizio a una graduale fase di riaperture che ci fa ben sperare. Il settore dell’organizzazione di eventi è stato uno dei più colpiti e deve ricominciare a respirare, unitamente ai commercianti del nostro paese per cui sarà necessaria l’affluenza del maggior numero di turisti per le strade in modo da poter recuperare i danni causati dalle chiusure. Anche i giovani Sorani meritano stimoli e divertimenti, stanchi di essere sempre costretti a fuggire altrove poiché privi di spazi e momenti di aggregazione. Dispiacerebbe a tutti tralasciare per la seconda volta importanti tradizioni come la festa di Santa Restituta o il “Faone” di San Giovanni.

Siamo convinti che quest’anno sia possibile donare alla città un’Estate Sorana in sicurezza, sfruttando i luoghi all’aperto e coadiuvando le importanti risorse della nostra comunità: le attività locali, le realtà di quartiere e i giovani talenti a cui va data la possibilità di mostrare le proprie capacità.

Per rilanciare il legame che storicamente lega Sora al cinema e al teatro, un’occasione sarebbe quella di rilanciare, come avvenuto negli anni passati, proiezioni di film e spettacoli nelle piazze, visto che, ironia della sorte, non siamo più gli unici a non avere a disposizione luoghi adatti al chiuso.

Ci è sempre stato insegnato che l’attività sportiva è la prima forma di prevenzione contro ogni malattia, a maggior ragione avrebbe quindi importanza il ritorno della Notte Bianca dello Sport.

Queste sono solo alcune delle proposte che abbiamo in mente. Nei cuori dei Sorani è forte la voglia di ripartire e mettersi finalmente questo brutto periodo alle spalle, pur con la dovuta responsabilità e cautela richiesta. Siamo sicuri che chi di dovere saprà accogliere questi sentimenti. Noi, come associazione culturale, saremo sempre a disposizione per la promozione del patrimonio artistico cittadino, pronti a collaborare in qualsiasi modo al fine di restituire di nuovo a Sora il prestigio che merita.

Comunicato stampa Filippo Mosticone – Dirigente Provinciale e Responsabile per la città di Sora di CulturaIdentità.

