Sora, Mollicone(Gs2.0) : ” Festa della Repubblica trasformata in festa dell’ immigrazione dal nostro sindaco”

Un grosso tricolore esposto sulla facciata del palazzo municipale. Con questa iniziativa il Comune di Sora ha voluto celebrare la giornata del 2 giugno, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica. Ad issare l’ enorme tricolore, sono stati gli immigrati del CPIA, fatto questo che ha suscitato diversi malumori, soprattutto nei partiti e nelle associazioni di destra presenti in città. A prendere parola per tutti, è Mollicone Roberto, presidente del Gruppo Sora 2.0, e da sempre elemento di spicco della destra sorana,che in una nota stampa dichiara: ” Il Sindaco Roberto De Donatis, è riuscito a trasformare la giornata del 2 giugno, in cui si celebra la Repubblica Italiana, nella festa dell’ immigrazione. In un momento così particolare, in cui il nostro vessillo assume un significato ancora più profondo, si è voluto deviare il valore di quei colori. Trovo vergognosa questa ennesima dimostrazione di scarso attaccamento alla nostra bandiera, usata ancora una volta in modo strumentale da chi vuole imporci l’ accoglienza a tutti i costi. Purtroppo, conclude Mollicone, anche stavolta si è voluto mancare di rispetto, ad un simbolo che è solo nostro, e che nulla ha a che a vedere con persone di nazionalità straniera, che non rispecchiano in alcun modo la storia e la tradizione del nostro paese”.

