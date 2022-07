Sora – Mollicone: “Un grazie alle forze dell’ ordine per le operazioni antidroga compiute negli ultimi giorni”

Un ringraziamento sentito alle forze dell’ ordine per le importanti operazioni antidroga degli ultimi giorni, che hanno portato anche alla chiusura di un attività commerciale gestita da uno spacciatore della zona. Il pensiero rivolto alle autorità competenti, giunge dal presidente del gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che attraverso una nota stampa dichiara: ” Da cittadino sorano mi sento di rivolgere alle forze dell’ ordine un sentito ringraziamento, per le importanti operazioni antidroga compiute negli ultimi giorni, e che hanno portato all’ arresto di locali spacciatori, e alla chiusura di attività commerciali gestite dagli stessi, e che erano diventate luogo di ritrovo per tossicodipendenti e criminali. Un lavoro scrupoloso ed attento, quello degli agenti, che non può non essere elogiato, visto che è volto alla tutela e alla salvaguardia dei cittadini onesti. Mi congratulo con loro e soprattutto mi auguro che si dia seguito a queste operazioni, segno tangibile dell’ ottimo lavoro svolto da Polizia e Carabinieri nella prevenzione del crimine”.

Comunicato stampa