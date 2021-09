Sora – Mollicone: “Non mi rispecchio in questo centrodestra. Nessun apporto al progetto da parte mia”.

Iniziano a venir fuori i primi malumori nella coalizione di cdx, che ora vede in Federico Altobelli, il neo candidato Sindaco. A storcere il muso, è l’ esponente di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Le modalità che hanno portato all’ avvicendamento del candidato Sindaco non rispecchiano in alcun modo i valori fondamentali che hanno sempre contraddistinto il mio operato politico, che è stato sempre incentrato sulla lealtà e sull’ onestà intellettuale. Non si può sottostare ai giochetti di qualcuno che, per capriccio, o per interesse personale, ha mandato all’ aria un progetto che, a detta di molti, poteva rivelarsi vincente. Abbiamo assistito ad uno squallido spettacolo che avrà senza alcun dubbio, ripercussioni sul risultato elettorale di tutti i partiti facenti parte la coalizione. Il modo in cui è stato trattato il Dott. Giuseppe Ruggeri, è stato deplorevole, e io mi sento di prendere le distanze da questi scenari. Proprio per questo non intendo appoggiare in alcun modo il progetto in essere, mantenendo fede a quello che è il mio credo politico, e che mi ha portato sempre ad essere coerente con le mie idee. Nulla di personale contro l’ attuale candidato Sindaco, al quale riconosco indiscusse doti umane e professionali, ma non posso accettare i comportamenti tenuti da alcuni personaggi, e che hanno portato all’ interruzione del progetto costruito attorno al Dott. Ruggeri, che si è sempre contraddistinto per serietà e lealtà, a differenza di qualcun’ altro”

