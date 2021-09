Sora, Mollicone lascia Fratelli d’ Italia. ” Fratture insanabili, e mancanza di coerenza”

Continua ad essere agitato il clima in Fratelli d’Italia. Dopo gli scossoni degli ultimi giorni e i problemi legati alla coalizione, giunge la notizia di un abbandono eccellente, ovvero quello di Mollicone Roberto, che ha diramato una nota stampa per spiegare i motivi della decisione: ” Lascio perché credo che la frattura con una parte del direttivo locale sia insanabile.Troppo ampie le divergenze legate alla gestione del partito, alle strategie, e alle scelte effettuate. È venuta meno quella coerenza, quel senso di appartenenza che dovrebbe contraddistinguere un partito come Fratelli d’ Italia. Lascio perché sono venuti meno certi valori, valori in cui credo fermamente e che non sono barattabili. Non colpevolizzo nessuno, perché ognuno guarda le cose dal proprio punto di vista, che è sempre legato agli obbiettivi che ci prefissiamo. Ringrazio il Sen. Ruspandinj per avermi accolto nella sua famiglia, e tutte le persone con cui ho condiviso questo percorso. In bocca al lupo a tutti”.

comunicato stampa