Sora – Mollicone: “Il ritiro di Ruggeri grave perdita della città.Era la persona giusta”

Le dimissioni di Giuseppe Ruggeri, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, continuano a suscitare reazioni di disaccordo nel panorama politico cittadino. Anche Mollicone Roberto, ha voluto commentare questa decisione, rivolgendo all’ amico Ruggeri un sentito ringraziamento: ” Mi sento di rivolgere al dottor Ruggeri, un sentito ringraziamento per tutto quello che in questi mesi ha saputo trasmettermi. Una persona leale, sincera, onesta, tutte doti difficili da trovare al giorno d’ oggi. Credo che la sua decisione, dimostri ancora una volta, lo spessore di un uomo che ha saputo dimostrarsi tale. Per noi, e per me in modo particolare, è una grave perdita, perché ci priva della possibilità di dare alla nostra città un Sindaco che sia degno di essere chiamato tale. Non entro nell’ aspetto politico delle vicende che hanno portato Giuseppe a questa decisione, perché non spetta a me analizzarle, dico solo che abbiamo perso molto non solo a livello politico, ma soprattutto a livello umano. A lui rivolgo un grosso in bocca al lupo, e lo ringrazio per avermi dato la possibilità di lavorare per lui e con lui”.

Comunicato stampa

