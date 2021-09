Sora, Mollicone (GS2.0):”Votare centro – destra renderebbe la citta’ schiava dei soliti personaggi di fuori”.

Proteggere Sora dai soliti saccheggiatori di voti, che nessun beneficio hanno portato al nostro territorio. È questo l’ imperativo lanciato su più fronti in vista delle elezioni del 3 e del 4 ottobre. A lanciare questo appello, con forza e vigore, è il presidente del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Votare centro – destra vorrebbe dire dare nuova linfa politica, ai soliti personaggi di fuori che, in ogni campagna elettorale, vengono qui, raccolgono il bottino e poi scappano senza farsi vedere per ulteriori 5 anni. Personaggi come il Sen. Ruspandini, Abbruzzese, Ciacciarelli, Ottaviani e D’ Ovidio vanno tenuti il più lontano possibile da questa città, perché rappresentano ormai, un vecchio modo di fare politica, quella stessa politica che ha relegato Sora nel dimenticatoio politico nazionale. Dobbiamo con tutti i mezzi in nostro possesso, proteggere la nostra città da quelle logiche che hanno distrutto il nostro comprensorio, e questo possiamo farlo solo indirizzando i nostri voti, in coalizioni diverse da quella rappresentata dai partiti di centro – destra .

comunicato stampa

