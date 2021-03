Sora, Mollicone (Gs2.0):”Prestare supporto agli anziani, nella prenotazione dei vaccini Covid”.

Uno sportello telefonico che aiuti le persone anziane nella prenotazione dei vaccini Covid-19. È questa l’ ultima idea del Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa firmata dal presidente Mollicone Roberto dichiara: ” È necessario assicurarsi che tutte le persone anziane abbiano facile accesso alla prenotazione dei vaccini. Proprio per questo riteniamo che possa essere utile l’ istituzione di uno sportello telefonico, che segua passo passo la procedura di prenotazione per le persone anziane che, per vari motivi, trovano difficoltà a prenotarsi. In altri comuni questo servizio è stato realizzato e sta dando ottimi risultati. Purtroppo va considerato il fatto che non tutti gli anziani hanno persone a cui rivolgersi per queste cose, e mettere a loro disposizione un servizio del genere sarebbe un grande gesto di vicinanza”.

comunicato stampa