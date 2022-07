Sora – Mollicone (Gs2.0): “Su Acea ennesima figuraccia di Altobelli”

In una nota stampa diramata ieri dal comune di Sora, si annunciava l’ inizio degli allacci idrici e fognari urgenti da parte di Acea, argomento che nei mesi scorsi aveva destato molte polemiche e scontri accesi, soprattutto dopo i sistematici attacchi subiti dall’ amministrazione da parte del consigliere comunale Altobelli (FDI), che accusava sindaco ed amministrazione di restare immobili sulla vicenda. A riguardo giungono le dichiarazione del Gruppo Sora 2.0 che, tramite il portavoce Mollicone Roberto dichiara: ” Ritengo che sulla questione Acea il consigliere Altobelli abbia fatto l’ ennesima figuraccia, ed ogni sua accusa, rivolta a sindaco ed amministrazione, è stata smentita dai fatti. Già nei mesi scorsi avevamo dichiarato che Fratelli d’Italia stesse strumentalizzando un problema serio per cercare di recuperare consensi, rivolgendo al nostro primo cittadino accuse infondate,visto che ormai da mesi erano in corso trattative e dialoghi tra Acea e comune di Sora, volti proprio alla risoluzione della problematica che, di sicuro, non poteva essere risolta in pochi giorni. Di certo va sottolineata, ancora una volta, la concretezza di questa amministrazione, che riesce a dare soluzioni e risposte alle esigenze e alle richieste dei cittadini”.

COMUNICATO STAMPA

