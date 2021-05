Sora, Mollicone (Gs2.0): “Stazione ferroviaria terra di nessuno. Basta proclami, servono interventi.”

La stazione ferroviaria ferroviaria di Sora torna nell’ occhio del ciclone, dopo che un filmato postato sui social, in cui si vede chiaramente un uomo defecare all’ aperto, ha fatto il giro del web, scatenando l’ indignazione dei cittadini. Anche Roberto Mollicone, responsabile del Gruppo Sora 2.0 usa parole non proprio al miele su questa situazione, e in una nota stampa da sfogo a tutto il suo disappunto: ” È con grande rammarico che ancora una volta mi trovo a dover dare voce al mio rammarico e a quello dei cittadini, per quanto concerne il degrado che attanaglia la nostra stazione ferroviaria. Un luogo ormai abbandonato a se stesso, dove si verificano situazioni che definire sgradevoli è riduttivo. Gia negli anni passati, il nostro gruppo si era reso protagonista di opere di pulizie e di denuncia, che riguardavano proprio quel posto, e a distanza di tempo ci troviamo ancora a dover evidenziare il lassismo delle istituzioni per risolvere il problema. Se questa deve essere la cartolina d’ ingresso della nostra città non facciamo di certo una bella figura”.

