Sora – Mollicone (Gs2.0): “Spazio dedicato ai Martiri delle Foibe conquista importante. Grazie a Monorchio e a Rinascita Spazio Identitario”

Avere uno spazio pubblico dedicato ai martiri delle foibe, è una grande conquista sociale che, almeno in parte, ristabilisce un piccolo equilibrio tra le vittime degli eventi tragici che hanno contraddistinto la Seconda Guerra Mondiale”. A dichiararlo è Roberto Mollicone, ex militante di Casapound, che poi continua: ” Non posso non congratularmi con chi, questa iniziativa, l’ ha proposta, sostenuta, difesa ed infine realizzata, ovvero il consigliere Monorchio, e l’ Associazione Rinascita Spazio Identitario di Federico Paradisi, veri promotori di questa proposta, senza tralasciare la maggioranza guidata dal Sindaco Di Stefano che ha avvallato e supportato tale iniziativa.Un gesto importante, che attribuisce a quel nefasto periodo storico, per troppo tempo dimenticato, la giusta valenza, e che deve accumunare tutti i pensieri politici, perché quei morti erano prima di tutto Italiani.

COMUNICATO STAMPA

