Sora, Mollicone (Gs2.0): “Sindaco decida con i genitori se chiudere le scuole”.

La salute dei bambini prima di tutto. Considerando l’ aumento notevole delle positività, c’ è chi inizia a chiedere la chiusura delle scuole. Proprio per questo, il presidente del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, auspica che ci sia un tavolo di incontro tra sindaco e genitori. “Credo sia doveroso, dichiara Mollicone, che il nostro primo cittadino si mostri disponibile ad un confronto civile e spontaneo con i genitori degli alunni frequentanti le scuole materne ed elementari della città. Il notevole aumento dei contagi, implica una disamina attenta ed oculata sulla questione scuola, visto che molti bambini, purtroppo, risultano essere positivi al Covid 19, ed altri potrebbero contagiarsi proprio frequentando la scuola, e a loro volta contagiare genitori e parenti, fatto questo che avrebbe ripercussioni gravi sulla salute pubblica. È necessario quindi, conclude Mollicone, che le parti si relazionino tra loro, e che si trovi un modo per garantire l’ incolumità dei nostri figli in primis, e dei loro familiari come logica conseguenza. Sarebbe inoltre auspicabile, che ai genitori che possono seguire i propri figli a casa, venga data la possibilità di eseguire la D.A. D. in modo da ridurre al minimo la presenza nelle aule, diminuendo la possibilità di contatto e quindi di contagio”.

COMUNICATO STAMPA

