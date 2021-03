Sora, Mollicone ( Gs2.0) :”Si intervenga affinché Acea interrompa il distacco dei contatori.”

Acea, l’ ente privato che gestisce il servizio dell’ acqua pubblica, sta provvedendo in questi giorni al distacco dei contatori, di quelle persone che, verso l’ ente stesso, hanno delle morosità. Il presidente del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, alza la voce, e chiede che si intervenga, affinché Acea blocchi il distacco dei contatori. Ecco la nota stampa integrale di Mollicone: ” Ritengo che il distacco dei contatori dell’ acqua, che Acea sta effettuando in questi giorni nei confronti degli utenti morosi, sia un atto ignobile e deplorevole. Non si possono privare i cittadini, di un bene prezioso come l’ acqua, sopratutto in in periodo di piena emergenza sanitaria come questa. È necessario intervenire al più presto, e bloccare questo provvedimento messo in atto da Acea, che si dimostra ancora una volta una spada di Damocle sulla testa dei cittadini. Va ricordato ad Acea, dichiara Mollicone, che l’ acqua è un bene pubblico indispensabile, e che non è di certo questo il momento di pretendere, ma di dialogare.

comunicato stampa