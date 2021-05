Sora, Mollicone (Gs2.0): “Si accelleri per il rimborso dei buoni mensa non utilizzati nello scorso anno scolastico”

Negli ultimi giorni molti genitori hanno lamentato un ritardo nell’ emissione del rimborso per i buoni mensa non utilizzati nel corso dell’ anno scolastico scorso, a causa delle continue sospensioni delle lezioni legate alla diffusione del Covid-19. Il Gruppo Sora 2.0, ha voluto raccogliere l’ appello dei genitori rivolto al Sindaco Roberto De Donatis e alla Consigliera Comunale Floriana De Donatis, e in una nota stampa firmata dal responsabile Roberto Mollicone dichiara: ” Il ritardo che il Comune di Sora sta accumulando nell’ effettuare il rimborso dei buoni mensa inutilizzati lo scorso anno è inaccettabile. Negli ultimi giorni abbiamo raccolto diversi appelli da parte di quei genitori che ancora devono vedersi rimborsare le somme versate per il pagamento del servizio refezione scolastica, un servizio più volte sospeso a causa della diffusione del Covid-19. Non ci spieghiamo, continua Mollicone, come mai tale rimborso non sia stato ancora effettuato, considerando che molte richieste sono state fatte da circa un anno ma, ad oggi, sembra che questa problematica sia caduta nel dimenticatoio. Ritengo doveroso che si acceleri la procedura di rimborso, e che tali somme vengano restituite ai cittadini che hanno inoltrato regolare domanda, considerando anche il fatto che, la restituzione di queste somme, si potrebbe rivelare una fonte di risorsa economica importante, visto anche il delicato momento che stiamo passando, e che ha inciso non poco sulle tasche dei cittadini”.

