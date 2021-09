Sora – Mollicone (Gs2.0): “Pronta una ” Class Action” sull’assegnazione degli alloggi popolari”

La battaglia sull’ assegnazione degli alloggi popolari continua a suon di querele. Molti cittadini sono stufi di vedersi scavalcare in graduatoria da persone di nazionalità straniera, ed ora si pensa di agire per vie legali. Ad annunciare l’ azione che molti cittadini vogliono intraprendere, è il responsabile del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Nei giorni scorsi abbiamo dato vita ad una serie di incontri con diversi cittadini, che lamentano la mancata assegnazione di un alloggio popolare, nonostante siano presenti in graduatoria da anni, e nonostante abbiano tutti i requisiti necessari. Da questi incontri si è deciso di intraprendere un percorso che sia cautelativo per i cittadini, e che servi ad appurare che tutte le procedure di assegnazione siano state espletate in modo regolare. Si è deciso di dare vita ad una sorta di ” Class Action”, dando seguito alle denunce già presentate da altri cittadini nei mesi scorsi. Lo scopo è quello di tutelare il più possibile i tanti cittadini italiani che da anni aspettano l’ assegnazione di un alloggio popolare, e che puntualmente si vedono scavalcati nelle graduatorie”.

COMUNICATO STAMPA

