Sora, Mollicone (Gs2.0) : ” Posticipare la chiusura del Parco S. Chiara alle 19:00, e permettere ai bambini di usufruire per più tempo del parco”.

Con l’ arrivo delle belle giornate, diventa indispensabile dare ai bambini modo e maniera di godere degli spazi aperti e pubblici che la città offre. Proprio per questo, il Gruppo Sora 2.0, con una nota firmata dal presidente Mollicone Roberto invita il Sindaco Roberto De Donatis a posticipare la chiusura del Parco S. Chiara alle ore 19:00, motivando così questa proposta: ” Il periodo di restrizione che stiamo vivendo, vede penalizzati soprattutto i bambini, che si vedono privati della possibilità di godere degli spazi pubblici a loro dedicati. Proprio per questo, e in virtù di altre considerazioni che vedono questa fascia di età poco colpita dal virus, riteniamo giusto suggerire al nostro primo cittadino di posticipare la chiusura del Parco S. Chiara alle ore 19:00, e non alle 17:00 come previsto dall’ordinanza emessa ormai mesi orsono, quando la situazione era molto più drastica rispetto ad oggi. Tale richiesta viene avanzata dopo aver raccolto le numerose testimonianze dei genitori che sono soliti frequentare lo spazio ludico presente all’ interno del parco. Dare ai bambini la possibilità di tornare alla normalità, sarebbe per loro un segnale importante, e sicuramente ne trarrebbero vantaggio anche a livello comportamentale ed emotivo”.

comunicato stampa