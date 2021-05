Sora, Mollicone (GS2.0) : ” Piena solidarietà ai gestori del ristorante distrutto nei giorni scorsi”.

Continuano le manifestazioni di solidarietà nei confronti dei ristoratori a cui, nei giorni scorsi, un gruppo di etnia rom ha totalmente distrutto il locale. L’ ultimo in ordine di tempo, è il responsabile del Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara: ” Mostrare la mia solidarietà, ai padroni del ristorante distrutto a seguito di una rissa nei giorni scorsi, mi sembra il minimo. Un episodio grave ed inaccettabile, e che evidenzia ancora una volta come certe persone agiscano ormai seguendo un vero e proprio “modus operandi”. Episodi simili non sono di certo da stigmatizzare, ma vanno condannati fortemente, anche perché commessi a danno di chi aveva deciso di ampliare la propria attività, in un momento di crisi particolare.Sono sicuro, conclude Mollicone, che questi ragazzi sapranno rialzarsi più forti di prima, ma nel frattempo è doveroso porgere loro tutta la nostra solidarietà”.

