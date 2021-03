Sora, Mollicone (Gs2.0) : ” Migliorare il servizio di comunicazione tra parenti e ricoverati per covid “.

Uno dei problemi causati dal Covid-19, è legato alla difficoltà che hanno i parenti ricoverati ad avere informazioni sui propri cari. Proprio per questo, il Gruppo Sora 2.0, lancia un appello ai vertici dell’ Asl, affinché si faccia qualcosa in merito. ” Nel corso di questi mesi, ci siamo trovati spesso e volentieri, a dialogare con persone che, sfortunatamente, hanno avuto parenti ricoverati nelle varie strutture della provincia, a causa del Covid-19. Una delle problematiche emerse più frequentemente, è stata la difficoltà degli stessi a reperire informazioni sui propri cari. Seppur le varie direzioni sanitarie abbiano indicato giorni ed orari per chiamare i reparti nei quali i propri parenti venivano ricoverati, molte volte resta difficile avere risposte, e questo può verificarsi anche per diversi giorni. Pur comprendendo la situazione di estrema emergenza, riteniamo che si debba prestare più attenzione questa problematica, comprendendo l’ ansia e la paura può causare nelle persone che hanno un proprio caro ricoverato per Covid. Pertanto invitiamo in primis i vertici dell’ Asl, e poi i medici a rendersi più disponibili a prestare le dovute informazioni ai parenti delle persone ricoverate.

COMUNICATO STAMPA