Sora, Mollicone (Gs2.0): ” La vittoria di Luca Di Stefano è qualcosa di eccezionale per la città”

Continuano ad arrivare attestati di stima nei confronti di Luca Di Stefano, neo sindaco di Sora. L’ ultimo, in ordine di tempo, è Roberto Mollicone, presidente del Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara: “Se qualcuno avesse voluto scrivere una storia più bella forse non ci sarebbe riuscito. La vittoria di Luca Di Stefano è qualcosa di veramente eccezionale, per modi, tempi e soprattutto per come è venuta. Un plebiscito iniziato al primo turno e concluso con la vittoria schiacciante al ballottaggio. Ha vinto chi ha saputo parlare di programmi, di idee, di concetti. Ha vinto il ragazzo educato e dalla faccia pulita, che non nega il saluto a nessuno, che non nega una stretta di mano a nessuno. Ha vinto chi ha saputo vincere con rispetto ed educazione. Ha vinto chi ha saputo farsi volere bene da tutti. Luca ha saputo far fronte agli attacchi, alle polemiche, agli insulti come pochi altri avrebbero fatto. Ha vinto soprattutto in questo e per questo, per essere rimasto umile. Ora, insieme alla sua squadra, che è fatta di tanti giovani validi, gli toccherà amministrare una città che ha bisogno di rinascere, e che sono sicuro verrà governata nel migliore dei modi, soprattutto perché, finalmente, sarà guidata da un sindaco che questa città l’ ha sempre amata. Buon lavoro a Luca e a tutta la sua squadra”.

Comunicato stampa

