Sora, Mollicone (Gs2.0): “Il Comune non si lasci scappare i finanziamenti del governo per la rigenerazione urbana”

Il prossimo 4 giugno, scadrà il bando messo a disposizione dal governo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti, e che potrebbe far ottenere finanziamenti per un massimo di 5 milioni di euro, come contributo ai progetti per la rigenerazione urbana. Un importante opportunità che potrebbe rivelarsi utile anche al comune di Sora, e che il Gruppo Sora 2.0, suggerisce di prendere in considerazione. ” Riteniamo giusto e doveroso, segnalare la presenza di questo bando di concorso che permetterebbe al nostro comune di apportare miglioramenti al proprio decoro urbano, oltre ad essere un importante risorsa economica per i progetti volti alla riduzione dell’ isolamento sociale. Il bando, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed avrà scadenza il prossimo 4 giugno,(vedi link) https://www.interno.gov.it/it/notizie/entro-4-giugno-i-comuni-potranno-inviare-domande-contributo-progetti-rigenerazione-urbana , e permetterebbe alla nostra città di migliorare la vita è il tessuto sociale dei cittadini, soprattutto nelle zone più degradate, dove al momento non vi è disponibilità economica per intervenire. Proprio per questo, riteniamo che il nostro comune debba provare ad accedere a questo bando, che permetterebbe di accedere ad un finanziamento importante, e che potrebbe portare nelle casse comunali un ingente somma di denaro, che potrebbe essere investita totalmente sulla nostra città.”