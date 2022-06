Sora, Mollicone (GS2.0): “FdI e quella destra che destra non è “

Continuo botta e risposta tra il Gruppo Sora 2.0, e il circolo sorano di Fratelli d’Italia, che continuano a scontrarsi per mezzo stampa e sui canali social, dove si fanno sempre più accesi i diverbi tra il presidente del gruppo Sora 2.0, e l’ esponente di Fratelli d’Italia Federico Altobelli. Al vetriolo la nota stampa dell’ associazione sorana, che accusa Fdi di non praticare una politica di destra: ” Se qualcuno si aspettava una politica di destra da parte di Fratelli d’Italia a Sora, sarà sicuramente rimasto deluso. Gli ultimi ingressi, di Dora Lombardi in primis, e ancor prima di Altobelli, evidenziano una certa distanza ideologica di Fdi, da quelli che sono i veri partiti di destra. È chiaro che il partito di Giorgia Meloni, a Sora stia disperatamente cercando di racimolare voti, distaccandpsi sempre più, da quelle che sono le ideologie ed i valori che Fdi tanto decanta nei suoi slogan. Più che altro, continua Mollicone, stiamo assistendo ad un miscuglio di idee senza sapore, e il tesseramento di elementi dichiaratamente di sinistra, da parte di Fratelli d’Italia, non fa altro che avvalorare questa tesi. Se pensiamo inoltre, che durante la campagna elettorale di Campoli Appennino il Senatore Ruspandini sia andato ad appoggiare una candidata del PD, il quadro diventa più chiaro. Ci aspettavamo, conclude Mollicone, una presa di posizione netta da parte di Fdi, su argomenti come immigrazione, degrado sociale, e su tutti quei temi tanto cari a quella destra sociale a cui Fdi dice di ispirarsi, ma che invece sono del tutto trascurati dal circolo sorano del partito di Giorgia Meloni. Insomma qualcuno spieghi, ad Altobelli e Company, i valori e le ideologie a cui un partito di destra dovrebbe ispirarsi”.

