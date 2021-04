Sora, Mollicone (GS2.0): “Ennesima farsa targata De Donatis”

Le dimissioni prima annunciate e poi ritirate dal sindaco Roberto De Donatis, infiammano ancora di più il dibattito politico cittadino. Sono molte le persone che accusano il primo cittadino della città volsca, di aver messo in piedi una vera e propria farsa. Tra queste il presidente del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Credo che lo show messo in piedi dal sindaco Roberto De Donatis in questi giorni, sia uno dei più vergognosi messi in atto negli ultimi 30 anni di politica sorana, in perfetta linea con il suo operato in questi cinque anni da sindaco. Se le situazioni che lo avevano portato alla decisione di dimettersi erano quantomeno discutibili, la sceneggiata messa in atto in questi giorni è anche peggio. Ancora più avvilenti sono le motivazioni con cui De Donatis giustifica la sua intenzione di proseguire in un percorso amministrativo che io definisco concluso, e nel peggiore dei modi. Portare avanti una maggioranza cosi traballante, la vedo una mancanza di responsabilità davvero avvilente, e che rischia di trascinare la città ancora più a fondo”.

